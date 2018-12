Crotone, dottoressa aggredita davanti all'ospedale: è grave

Una dottoressa è stata aggredita e ferita davanti all'ospedale civile "San Giovanni di Dio" di Crotone. La donna, colpita al collo con un cacciavite, stava lasciando il presidio al termine del turno di lavoro: difesa da un ambulante extracomunitario, è stata ricoverata nello stesso ospedale in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime indagini, sembra che l'aggressore accusasse la dottoressa per la morte di una congiunta.