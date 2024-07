Crotone, assalito da uno sciame di vespe: 47enne muore per paura

Un uomo di 47 anni, di nazionalità ucraina, è morto a Crotone dopo essere stato assalito da uno sciame di vespe. Il turista si trovava sulla spiaggia libera nella zona sud. Sapendo di essere allergico, ha tentato di scappare lanciandosi in acqua dove sarebbe morto per un infarto o per un arresto cardiaco. Dall'ispezione del cadavere, infatti, non sono state trovate punture di insetto sul corpo.