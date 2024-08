Migliorano complessivamente la condizioni delle bambine rimaste coinvolte nel crollo di un ballatoio alla Vela Celeste di Scampia, il 22 luglio. Di sette ricoverate all'ospedale Santobono di Napoli, quattro sono state dimesse. Per quanto riguarda le altre tre, come comunicano i medici, nessuna è più in pericolo di vita.