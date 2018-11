Crollo ponte Morandi, Bucci: "Inizio demolizione prima di Natale"

Alla cerimonia in ricordo delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi, il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione, Marco Bucci, ha fatto una stima dei tempi necessari alla demolizione: "Penso che prima di Natale cominceremo i lavori di abbattimento dei monconi". Bucci ha poi specificato che la richiesta ufficiale per il dissequestro del ponte verrà presentata "appena il progetto di demolizione sarà pronto, che daremo al Gip e alla Procura".