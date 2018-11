Crollo ponte Genova,dal gip ok alla rimozione dei resti della pila 9

Il giudice per le indagini preliminari Angela Nutini ha dato il via libera alla rimozione dei resti e dei detriti della pila 9 del ponte Morandi di Genova. Verrà dunque tolto il cavalletto della struttura insieme a una parte di impalcato che poggiava sopra il moncone. L'autorizzazione del magistrato consentirà di iniziare le operazioni per il ripristino della viabilità in via Perlasca.