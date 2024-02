Crollo Firenze, trovato il corpo del quinto operaio

I vigili del fuoco, che da venerdì sono impegnati a Firenze nelle operazioni di soccorso e ricerca degli operai dispersi in seguito al crollo che si è verificato nel cantiere di un supermercato in costruzione in via Mariti, hanno trovato il corpo dell'ultimo lavoratore che risultava ancora sotto le macerie.

Il bilancio viene confermato a 5 morti e 3 feriti.