Crollo Firenze, alcuni tecnici del cantiere sentiti come persone informate sui fatti

Alcuni tecnici responsabili dei lavori nel cantiere del crollo di Firenze sono stati sentiti in questi giorni dalla polizia giudiziaria come persone informate sui fatti.

È quanto emerge in relazione all'inchiesta condotta dalla procura fiorentina per omicidio plurimo colposo e disastro colposo sul cedimento strutturale di una trave che, il 16 febbraio, ha causato cinque morti e tre feriti gravi in via Mariti.