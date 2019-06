Crolla palazzina a Gorizia, tre morti | Lavori sulla rete gas nei giorni scorsi

Gorizia, il crollo della palazzina dopo lʼesplosione Ansa 1 di 18 Ansa 2 di 18 Ansa 3 di 18 Ansa 4 di 18 Ansa 5 di 18 Ansa 6 di 18 Ansa 7 di 18 Ansa 8 di 18 Ansa 9 di 18 Ansa 10 di 18 Ansa 11 di 18 Ansa 12 di 18 Ansa 13 di 18 Ansa 14 di 18 Ansa 15 di 18 Ansa 16 di 18 Ansa 17 di 18 Ansa 18 di 18 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La palazzina era costituita di tre appartamenti: uno sarebbe stato vuoto al momento dello scoppio, un altro occupato da una sola persona e un terzo da una coppia. Nei pressi è parcheggiata un'auto che sarebbe di proprietà proprio della coppia.



L'esplosione nella notte è stata terrificante, talmente forte che è stata avvertita anche lontano e che molti hanno scambiato per una scossa di terremoto È hanno allettato i soccorsi. Non a caso, infatti, come ha riferito il comandante dei vigili del fuoco di Gorizia, Alessandro Granata, sono in corso verifiche sulle palazzine adiacenti, per sincerarsi della tenuta strutturale.



Recenti lavori sulla rete gas - La forza dell'esplosione, come fanno sapere i tecnici, significa che la quantità di gas accumulata deve essere stata notevole. Secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni, proprio nei pressi, sulla strada, di recente sarebbe stato compiuto un intervento che avrebbe riguardato condutture del gas.