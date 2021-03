Crisi da Covid, al teatro Kismet di Bari si dona cibo ai lavoratori dello spettacolo

Il foyer del teatro Kismet, uno dei luoghi storici della cultura a Bari e in Puglia, sembra un hub della Caritas con decine di scatolini pieni di cibo per essere consegnati ai lavoratori del mondo dello spettacolo in difficoltà. Non era mai accaduto che questa struttura venisse utilizzata per la distribuzione di derrate alimentari: scatti che raccontano, più di ogni parola, la crisi di un settore completamente azzoppato dal Covid.