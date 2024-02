Cpr Palazzo San Gervasio (Potenza), le immagini esclusive che hanno innescato l'inchiesta sui maltrattamenti ai migranti

"Striscia la Notizia" mostra per la prima volta in esclusiva le immagini integrali che hanno innescato l'inchiesta sui maltrattamenti ai migranti nel Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Palazzo San Gervasio (Potenza). Nel video si vede chiaramente un "ospite" del centro, legato con fascette ai polsi e alle caviglie, essere forzato ad assumere la "terapia", un mix di psicofarmaci e sedativi a base di Rivotril, Tavor e Seroquel.

L'uomo, un tunisino trasferito da Milano a Palazzo San Gervasio, viene circondato da dodici agenti: polizia, carabinieri e guardia di finanza. Davanti a lui l'ispettore del centro che lo costringe ad assumere la "terapia".

L'uomo chiede aiuto dicendo di aver ingerito un oggetto metallico e di voler andare in ospedale. "Se tu hai messo il ferro nella pancia, io non posso fare niente. Non ti posso operare. Prendi la terapia e io ti slego" continua l'ispettore offrendogli la sedazione forzata. "Slegatami i piedi, non voglio andare davanti alle persone così" chiede il trattenuto ormai sedato. "Tu adesso devi fare l'uomo. Ti spacco la faccia, ha capito?" Conclude l'ispettore.

Una sequenza che il tg satirico trasmette per la prima volta, ma che in parte era già stata diffusa in un servizio di Rajae il 20 gennaio 2023, oltre un anno fa.