Covid, Zaia: impossibile in Italia un lockdown per i non vaccinati

Ansa

Il presidente del Veneto Luca Zaia afferma che "pensare di fare un lockdown per i non vaccinati" è impossibile per la Costituzione e per "il Paese che siamo". L'esponente leghista lo spiega in riferimento alla "conferenza delle Regioni", che si è riunita giovedì per affrontare la proposta, sostenuta da alcuni presidenti. E aggiunge: "Se qualcuno vuol tentare di farlo in autonomia, lo può fare. Immagino sia un'avventura che poi non si concretizzerà".