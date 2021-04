Covid, Viminale: a Pasqua 106mila controlli e 2.500 sanzioni

Ansa

A Pasqua sono state controllate 96.098 persone per verificare il rispetto della normativa in vigore per il contenimento del Covid. Sono state 2.405 quelle sanzionate e 26 quelle denunciate. Per quanto riguarda attività ed esercizi commerciali, su 10.423 verifiche sono stati 83 i titolari sanzionati, con 23 provvedimenti di chiusura. E' quanto fa sapere il Viminale, in merito ai controlli eseguiti dalle forze di polizia il 4 aprile.