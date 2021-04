Covid, verso il cambio di colore: più di metà Regioni pronte a passare in giallo

Le nuove aperture di lunedì sono già state annunciate con certezza da alcune Regioni con dati in netto miglioramento, come Lazio e Liguria. Sulle altre si attende la conferma che arriverà con la nuova ordinanza del ministero della Salute. In zona arancione resterebbero invece Calabria, Sicilia, Basilicata, Campania e Toscana, che hanno un Rt vicino a 1 e un'incidenza sopra 200.

Chi va in zona rossa A rischiare di restare fuori - e quindi in zona rossa - sono Sardegna e Valle d'Aosta, per le quali, qualsiasi siano gli sviluppi sul decreto, almeno prima di maggio potrebbe non cambiare nulla. In bilico la Puglia.