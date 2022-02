Covid: tornano gialle Abruzzo, Marche, Piemonte e Val d'Aosta

Quattro Regioni passano dall'arancione al giallo: si tratta di Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d'Aosta.

E' quanto stabilisce l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, che entrerà in vigore da lunedì 21 febbraio. Il ministro ha anche annunciato lo stanziamento di "15 milioni di euro per le famiglie dei professionisti sanitari morti per il coronavirus".