Covid, terza dose vaccino somministrata a oltre 20 milioni di italiani

Ansa

Sono 20.410.468 gli italiani che hanno ricevuto la terza dose del vaccino anti-Covid, pari al 65,84% della popolazione oggetto di dose addizionale o booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi. Lo rileva il report del governo sulla campagna vaccinale. In 48.104.649 hanno fatto almeno la prima dose (89,07% della popolazione over 12), mentre la seconda è arrivata a 46.443.464 (85,99% della popolazione over 12).