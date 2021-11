Covid, Speranza: valuteremo modifica del Green Pass ai guariti

Ansa

L'esecutivo sta pensando a una modifica del Green pass per i guariti. "La durata per i soggetti guariti è di 6 mesi e per i vaccinati di 12 mesi", ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza per il quale si dovrà "valutare diversamente il certificato verde rilasciato ai guariti". "Le evidenze suggeriscono che il rischi di reinfezione è basso se l'esposizione alla variante si verifica entro 3-6 mesi dalla diagnosi iniziale", ha aggiunto.