Covid, Speranza: "Sabato superiamo i 105 milioni di dosi somministrate"

Nella giornata di sabato "supereremo i 105 milioni di dosi di vaccino anti-Covid somministrate". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Questo può avvenire perché nel nostro Paese c'è un grande Servizio sanitario nazionale, capillare, che spesso purtroppo manca in tante aree del mondo", ha aggiunto. Speranza ha poi spiegato che la variante Omicron in Italia circola in maniera "limitata" ma va comunque ritenuta una "nuova insidia".