Covid, Speranza: "Picco forse tra 7 giorni, Natale? Lunare parlarne ora"

Ansa

"Per le vere vaccinazioni di massa dovremo aspettare il secondo semestre del 2021, non prima". Lo dice Roberto Speranza in un'intervista a La Stampa. Secondo il ministro della Salute, il picco dei contagi da coronavirus nel nostro Paese dovrebbe essere tra sette giorni. E su Natale non si sbilancia. "Mancano quaranta giorni, che sul piano epidemiologico sono un tempo molto lungo. Per me ora è davvero una discussione lunare", afferma.