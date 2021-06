Covid, Speranza: "Nessuna obbligatorietà per i vaccini"

Ansa

"Nel nostro Paese è stato disposto l'obbligo per il vaccino anti-Covid per gli operatori sanitari e ciò è giusto ma in questo momento non c'è la previsione di altri tipi di obbligatorietà". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Vediamo una risposta positiva dei nostri cittadini e la campagna continuerà", ha aggiunto.