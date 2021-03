Covid, Speranza: "Le prossime settimane non saranno facili"

Ansa

Ci aspettano "settimane non facili" sul fronte Covid. L'avvertimento arriva dal ministro della Salute Roberto Speranza, che spiega: "Sarebbe bello dire che è tutto finito e che siamo in una fase diversa, ma chi rappresenta le istituzioni deve dire come stanno le cose. Abbiamo una campagna vaccinale da accelerare, con numeri che vanno nella direzione giusta ma devono ancora crescere. E abbiamo un'epidemia forte e presente sui territori".