Covid, Speranza: "In Ue si lavora a green pass vaccinale, strada giusta"

Ansa

La campagna di vaccinazione è "il fattore di svolta che mi porta ad essere più ottimista. Confido in un'estate diversa dai giorni che stiamo vivendo ora". Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Il Messaggero. A livello europeo, aggiunge, "si sta lavorando ad un green pass connesso prima di tutto alle vaccinazioni. Ci sarà un confronto serrato sulle modalità attuative, ma penso sia la strada giusta per ricominciare a viaggiare in sicurezza".