Covid, Speranza: "Faremo il possibile per riaprire le scuole a dicembre" 

Ansa

"Faremo il possibile per riaprire le scuole a dicembre, dobbiamo vedere il quadro epidemiologico, valutandolo giorno per giorno". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Valutazioni in questo senso - ha spiegato - sono previste nei prossimi giorni. Le scuole sono e restano una priorità assoluta per il governo".