Covid, sottosegretario alla Salute Costa: "Nessuna Regione gialla dalla prossima settimana"

IPA

In Italia nessuna zona rischia il giallo dalla prossima settimana. Lo ha assicurato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. "Dai dati al momento la situazione è sotto controllo, non ci dovrebbero esser cambiamenti". Tuttavia "ci sono alcune Regioni, come il Friuli, il Veneto e le Marche, che vanno un po' 'attenzionate'. La zona gialla, a livello di restrizioni, ha solo l'uso della mascherina all'aperto", ha ricordato Costa.