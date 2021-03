Covid, Sileri: "La Sardegna peggiora, alcune Regioni sono a rischio"

Ansa

Qualche regione "rischia di cambiare colore, però bisogna aspettare che si pronunci la Cabina di Regia". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, aggiungendo che la Sardegna molto probabilmente non rimarrà zona bianca: "Ha dei numeri in peggioramento, ma non mi sbilancio".