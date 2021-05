Covid, Sileri: "In estate via mascherina all'aperto dove non c'è assembramento"

Ansa

In estate forse potremo togliere la mascherina. Secondo il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervistato da "Mattino Cinque", "raggiunta la metà della popolazione almeno con una dose di vaccino, all'aperto la mascherina può essere abbassata. Serviranno 4-8 settimane al massimo". "Per l'estate - ha ribadito Sileri - la mascherina ce la rimettiamo in tasca all'aperto, dove non c'è assembramento".