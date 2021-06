Covid, Sileri: "Con il green pass potremo anche tornare a ballare"

ente-del-turismo

"Il green pass deve dare accesso a una maggiore libertà, il prima possibile dovremo arrivare a un punto in cui potremo anche ballare se avremo il green pass". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, sottolineando che "non vedo quanto rischio ci sia nel poter far tornare i giovani alla normalità. In discoteca vai anche per socializzare, per comunicare. Quindi usiamo il green pass, magari riduciamo le persone".