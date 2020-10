Covid, Sicilia: scatta il coprifuoco dalle 23 alle 5

Ansa

Scatta il coprifuoco dalle 23 alle 5 anche in Sicilia, dove è stata diffusa la nuova ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci che dispone alcune misure restrittive per frenare il contagio da Covid. Nel testo si prevedono inoltre: la sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole superiori, con il contestuale avvio della didattica a distanza, e il dimezzamento dell'utilizzo dei posti passeggeri sui messi pubblici