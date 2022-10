Covid, scoperto in Abruzzo un caso di sottovariante XBB

Un caso di sotto-variante XBB del Covid è stato registrato in Abruzzo.

Lo ha riferito l'Istituto superiore di Sanità, dopo aver analizzato un campione di casi positivi del 4 ottobre. Il caso in questione riguarda un paziente di origini straniere. Secondo l'Oms, in base ai primi dati, la sottovariante ha una più alta capacità di eludere la risposta del sistema immunitario, ma non sembra comunque causare forme più gravi di malattia.