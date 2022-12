Covid, Schillaci: "Con più casi potremmo consigliare le mascherine"

Se i casi di Covid in Italia dovessero aumentare "potremmo consigliare nuovamente l'impiego delle mascherine al chiuso".

Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, specificando comunque che "oggi non siamo in questa situazione perché i dati sono in discesa e siamo sereni". Il ministro ha poi sottolineato che "bisogna convincere le persone più fragili a vaccinarsi" anche se "non è più l'epoca degli obblighi".