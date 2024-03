Covid, Schillaci: "L'Italia non aderirà al Green Pass globale dell'Oms"

L'Italia "non ha alcuna intenzione di aderire" al cosiddetto Green Pass globale proposto dall'Oms.

Lo ha annunciato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, riferendosi al certificato sanitario internazionale ideato sul modello del Certificato digitale Covid dell'Ue. "In sede di conversione del decreto legge, verrà presentato un emendamento per riformulare il testo e ricondurre la norma agli obiettivi Pnrr in tema di salute, a partire dalla piena operatività del fascicolo sanitario elettronico", ha aggiunto.