Covid, Save the children: 2 ragazzi su 3 pro obbligo vaccinale

Malgrado si siano sentiti confusi dalle informazioni trasmesse dai mezzi di comunicazione, due adolescenti su tre sono favorevoli all'obbligo vaccinale e solo uno su dieci non intende vaccinarsi. Il 73% di loro dichiara di avere fiducia nella scienza per combattere la pandemia. Questa la fotografia degli adolescenti tra i 14 e i 18 anni, intervistati per l'indagine sulla "Cittadinanza scientifica" realizzata da Ipsos per Save the Children.