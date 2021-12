Covid, sale occupazione reparti in Lombardia, Lazio e Piemonte

Ansa

Lazio, Lombardia e Piemonte vedono incrementare dell'1% la soglia di occupazione dei reparti ospedalieri, passando rispettivamente al 16%, al 15% e al 18%. Le Regioni avevano già superato il livello di allerta per l'occupazione delle terapie intensive, che restano al 14% nel Lazio, al 12% in Lombardia e al 14% in Piemonte. E' il quadro fornito da Agenas, che a livello nazionale conferma il 12% per le intensive e il 15% per i reparti.