Covid, quasi un milione di under 19 è vaccinato con due dosi

Ansa

Secondo i dati riportati dal governo, quasi un milione di under 19 è vaccinato contro il Covid e nella fascia 16-19 anni uno su due ha fatto la prima dose. Il 32,43% dei ragazzi tra 16 e 19 anni ha ricevuto il ciclo completo, il 54,27%, ha fatto la prima dose o la dose unica e il 45,73% non ha fatto neanche una dose. Nella fascia 12-15 i vaccinati sono il 9,02%, la prima o unica dose l'hanno fatta il 23,12% e il 76,88% è in attesa della prima dose.