Covid, ospedali: 13mila operatori sanitari positivi ma reparti reggono

IPA

In Italia gli operatori sanitari attualmente positivi al Covid sono circa 13mila. E' quanto emerge dall'analisi della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere. "Ciò sta creando qualche problema per le assenze in corsia - afferma il presidente Giovanni Migliore -, ma al momento non registriamo chiusura di reparti o sospensione di servizi".