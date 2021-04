Covid, Orlando: "Contagi calano meno velocemente per variante inglese"

lapresse

"I numeri non caleranno facilmente come in passato quando chiudevamo, perché la variante inglese è più contagiosa. Essere cauti oggi è un modo per non mettere a rischio la campagna di vaccinazione". Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, spiegando come sia "utile qualche giorno di sacrificio in più per andare tutti insieme avanti".