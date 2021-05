Covid, oltre 700mila migranti "invisibili" per le vaccinazioni

ansa

Oltre 700mila cittadini stranieri in Italia sono attualmente "invisibili" e non hanno accesso alla vaccinazione anti-Covid perché non hanno la tessera sanitaria. Lo spiega Gianfranco Costanzo, direttore sanitario dell'Istituto nazionale salute migrazioni e povertà. "A loro viene rilasciato il tesserino Stp, che garantisce prestazioni urgenti o essenziali, tra cui il vaccino. Ma le piattaforme regionali non prevedono l'accesso con tale documento".