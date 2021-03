Covid, ok vaccinazioni in farmacia ma non per gli estremamente vulnerabili 

Ansa

Via libera alle vaccinazioni anti-Covid da parte dei farmacisti abilitati con opportuno corso, ad eccezione delle vaccinazioni nei confronti dei soggetti ad "estrema vulnerabilità o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica grave/anafilattica". Lo prevede l'accordo quadro tra governo, Regioni-Province autonome, Federfarma e Assofarm. Alle farmacie verrà corrisposta una remunerazione di 6 euro per il singolo inoculo vaccinale.