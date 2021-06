Covid, nel 2020 denunciate 1.347 persone per frodi

Nel corso del 2020 la guardia di finanza ha svolto un importante lavoro per contrastare le frodi sui beni per contrastare il Covid. Ha denunciato 1.347 soggetti per i reati di frode in commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, truffa, falso e ricettazione, e sequestrati circa 71,7 milioni di mascherine e dispositivi di protezione individuale.