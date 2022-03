Covid, Matteo Bassetti: "Fondamentale dare un'agenda delle riaperture"

"Credo che si debba andare verso la normalità e che sia fondamentale dare un'agenda delle riaperture". A "Mattino Cinque News" Matteo Bassetti parla del ritorno alla vita di tutti i giorni, tra voglia di libertà e incertezze. "Non è più sufficiente dire che finirà lo stato di emergenza, dobbiamo dire alle persone dove andremo dal primo aprile in poi".

Sempre all'interno del talk di Canale 5, l’infettivologo parla anche dell'eventuale quarta dose. "Credo che dovremmo, per prima cosa, chiamarla in maniera diversa: non quarta dose, ma dose di richiamo, come per l'influenza", specifica Bassetti. "Al momento è comunque prematuro discuterne, non sappiamo neanche con che vaccino la faremo".