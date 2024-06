Misure anti-Covid: cade l’ultimo tabù, addio alle mascherine nei reparti con i pazienti fragili

Usare le mascherine per impedire la diffusione del Covid non sarà più obbligatorio per lavoratori, utenti e visitatori delle strutture che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi. Il 30 giugno 2024, infatti, scadrà la proroga dell'ordinanza del ministero della Salute che prevedeva l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.