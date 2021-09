Covid, Marche, Sardegna e Toscana tornano gialle nelle mappe Ue

IPA

Secondo l'aggiornamento settimanale delle mappe elaborate dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, in Italia e in Europa cala l'incidenza dei contagi da Covid-19. Nelle mappe dell'Ecdc, Marche, Toscana e Sardegna passano da rosso a giallo, ma restano nella fascia più a rischio Basilicata, Calabria e Sicilia.