Covid, Magrini (Aifa): "La variante Delta diventerà la forma dominante"

Ansa

La variante Delta diventerà "nei prossimi mesi probabilmente" la forma dominante di Covid in Italia, "cosi come per l'Europa tutta". Lo sostiene Nicola Magrini, direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), sottolineando che, a differenza del Regno Unito, "ci sentiamo più protetti perché molti in Italia hanno già preso due dosi" di vaccino. Tuttavia, ha aggiunto al Corriere della Sera, "facciamo pochi screening".