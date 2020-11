Covid, Magrini (Aifa): in 3 mesi capacità vaccinale fino 10 milioni

Ansa

"Da gennaio potremmo avere anche 3,4 milioni di dosi di vaccino anti-Covid e, se confermati gli altri due vaccini in fase finale, potremmo arrivare in 3 mesi fino a 10 milioni di dosi, ma si vedrà solo a gennaio". Lo ha affermato il direttore dell'Agenzia italiana del farmaco, Nicola Magrini. precisando che "nei primi 3-6 mesi del 2021 non ci sarà comunque una vaccinazione di massa".