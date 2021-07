Covid, Locatelli: sì al Green Pass anche al ristorante

Ansa

Si' all'estensione dell'uso del Green Pass anche al ristorante al chiuso e massimo impegno per aumentare le coperture del personale scolastico. Lo dice Repubblica Franco Locatelli, coordinatore del Cts e presidente dell'Istituto superiore di Sanità: "I dati indicano una ripresa netta della circolazione virale nel Paese". Per Locatelli vanno fatte scelte "per contrastare la ripresa della circolazione virale".