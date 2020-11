Covid, Locatelli (Cts): "Prese misure corrette, dal 9 novembre primi risultati"

"Continuo a pensare che esistano le condizioni per poter mantenere la situazione sotto controllo ed evitare in questa fase lo stesso impatto sulla salute dei cittadini della scorsa primavera". Lo dice Franco Locatelli , componente del Cts, in merito all' emergenza Covid in Italia. Secondo l'esperto, "possiamo controllare la seconda ondata perché abbiamo preso misure corrette. Gli effetti del Dpcm del 24 ottobre si vedranno dal 9 novembre".

"La situazione continua ad essere diversa rispetto alla scorsa primavera, periodo in cui ci si trovava a confrontarsi per la prima volta con un virus ignoto". sottolinea il presidente del Consiglio superiore di Sanità a Il Corriere della Sera. "C'erano criticità in termini di disponibilità di mascherine e di realizzazione di test diagnostici, che fortunatamente sono state superate grazie allo sforzo di tanti tra i quali in particolare il commissario Arcuri", ricorda.

"Anche i posti letto nelle rianimazioni - prosegue - sono in numero considerevolmente maggiore e i percorsi terapeutici dei malati sono fondati su più solide evidenze di cosa può essere davvero utile per la loro gestione. Ecco perché continuo a pensare che esistano le condizioni per poter mantenere la situazione sotto controllo ed evitare in questa fase lo stesso impatto sulla salute dei cittadini della scorsa primavera".

Poi Locatelli rivolge un monito a chi risiede nella zona cosiddetta gialla (a rischio moderato): "Se si abbandonassero i comportamenti responsabili improntati al rispetto dei principi del distanziamento interpersonale, dell'indossare i dispositivi di protezione individuale oltre che del lavaggio frequente delle mani, non ci si metterebbe nulla a ritrovarsi in situazioni più critiche. Ecco perché è così importante sottolineare, che la pandemia da Sars-CoV-2 è un problema di tutti e alla cui soluzione ognuno di noi deve contribuire per i propri ruoli e capacità".