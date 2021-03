Covid, l'Italia è tra i primi cinque Paesi al mondo per la ricerca

Italy Photo Press

Le università italiane hanno conseguito ottimi risultati nel campo della ricerca sul Covid-19. Il nostro Paese è stato infatti riconosciuto come uno dei cinque migliori al mondo per la produzione scientifica relativa al coronavirus. E' quanto emerge dalle classifiche di QS relative alle prestazioni di 13.883 programmi universitari di 1.440 atenei. L'Università La Sapienza di Roma è invece stata nominata la migliore per "Studi Classici e Storia Antica".