Covid, Lamorgese: "Pasqua? Non è il momento di mollare"

Ansa

"Capisco quanto sia difficile chiedere di fare ulteriori sacrifici, ma ritengo questo non sia il momento di mollare". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in merito alle misure in vista della Pasqua. "Serve uno scarto in più verso una direzione di maggior responsabilità individuale, la campagna di vaccinazioni è entrata in una fase cruciale, dobbiamo essere positivi ma dobbiamo avere un grande senso di responsabilità".