Covid, l'epidemiologo Harari: "Ha ripercussioni postume su tutto l'organismo"

Harari aggiunge che si cominciano ad avere "i primi dati scientifici su quello che accade a chi ha avuto il Covid in una forma più importante, cioè quelli che riguardano i pazienti che sono stati ospedalizzati in reparti di degenza normali o in reparti di cure intensive. Non era possibile avere dati prima perché è necessario un certo tempo di osservazione. Quindi i dati scientifici di cui adesso disponiamo sono dei pazienti della prima ondata".

"Tuttavia - specifica -, non abbiamo al momento dati sui pazienti gestiti a domicilio. Quindi non sappiamo qual è il rischio per i pazienti che non hanno avuto bisogno di ospedalizzazione".

Il fatto che il Covid abbia ripercussioni postume su tutto l'organismo "comporta - conclude l'epidemiologo - per il prossimo futuro dei problemi di sanità pubblica che andranno presi in carico".