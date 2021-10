Covid, l'80,13% degli over 12 ha completato il ciclo vaccinale

Ansa

Secondo l'ultimo report del governo, è salito a 86.285.740 il totale delle somministrazioni di vaccino anti-Covid in Italia. In particolare, sono 45.765.288 le persone vaccinate con almeno una dose (l'84,73% della popolazione over 12); 43.275.562 quelle che hanno completato il ciclo vaccinale (l'80,13% della popolazione over 12). In 309.368 hanno ricevuto la terza dose (booster).