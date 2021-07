Covid, Italia tutta verde per la seconda settimana nella mappa Ecdc

Ecdc

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha confermato per l'Italia il rischio più basso nell'infezione da Covid in tutte le Regioni. Già la scorsa settimana tutta la Penisola era passata al colore verde per la prima volta. L'ultimo aggiornamento della mappa europea dell'Ecdc, usata da molti Paesi Ue come riferimento per decidere le restrizioni di viaggio, segnala il rischio rosso (massimo) solo per alcune parti della Spagna.